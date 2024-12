Movieplayer.it - The Flash, James Gunn: "Prima di fare un altro film, aspettiamo un attimo"

, co-CEO dei DC Studios, non ha fretta di introdurre una nuova versione di Thenel DCU, soprattutto dopo il flop delcon Ezra Miller., co-CEO dei DC Studios, non ha intenzione di affrettarsi a portare un nuovo Thenel DCU, e non sorprende che la sua cautela segua il deludente esito delcon Ezra Miller. Quandoe Peter Safran hanno svelato i piani per il primo capitolo del nuovo DCU, "Gods and Monsters", alcuni importanti personaggi della DC Comics, come Wonder Woman e The, sono risultati assenti, suscitando curiosità tra i fan. Thenel DCU: cautela dopo il flop Per quanto riguarda The, non è una sorpresa che lo studio abbia deciso di non portare subito .