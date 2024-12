Ilrestodelcarlino.it - Solidarietà e musica a Santo Stefano

Come ormai accade dal lontano 1984, il tradizionale appuntamento di, rappresenta l’evento conclusivo di un anno intenso per l’Associazionele Camerata del Titano, ricco di eventi, nuove e vecchie collaborazioni. Il concerto si svolgerà giovedì alle 16.30, nella Chiesa di Sant’Antimo a Borgo Maggiore (Piazza Grande), e prevede l’esecuzione di alcune melodie popolari dedicati alla natività del ‘Divin Bambino’te da grandi autori come Haydn, Schubert e Fauré. Interpreti, insieme all’Orchestra Camerata del Titano di San Marino diretta dal maestro Augusto Ciavatta, saranno il soprano Federica Livi e il violino solista Angelo Cicillini. Il Concerto dida anni si svolge totalmente in favore della Croce Rossa Sammarinese.