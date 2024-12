Ilrestodelcarlino.it - Sindaca e assessori camerieri per un giorno

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La giunta al gran completo con laMarchetti in testa, il comandante della Polizia Municipale Leonardo Marocchi, i dipendenti di Anusca e diversi esperti dell’associazione come il dg dell’Unione Valle del Savio Alessandro Francioni. Tutti col grembiule, a sfrecciare tra i tavoli, a prendere comande e servire piatti.per un, con un nobile scopo: servire un pranzo natalizio a base dei piatti della tradizione a 85 persone in difficoltà economica individuati da associazioni del territorio, Auser e Caritas in testa. E’ questa l’iniziativa organizzata sabato dal Gruppo Anusca nella sala colazioni dell’Anusca Palace Hotel di viale Terme. Il coronamento di un sogno per Paride Gullini, presidente del Gruppo Anusca, che ha ammesso come "da tempo desideravo realizzare questa iniziativa.