Scontro tra titani. A Putin il primo round della battaglia dei tassi

Che ci fosse aria diera noto da tempo. La Bank of Russia contro il Cremlino. E viceversa. In mezzo, la tenuta di un’economia dalle due facce: una, quella ufficiale e colorata, dipinta da Vladimirnel corsoconferenza stampa di fine anno. L’altra, decisamente più grigia, raccontata dal governatoreBanca centrale, Elvira Nabiullina. La quale sa benissimo che con un’inflazione all’8,5% ial 21% possono non bastare ad azionare il freno di emergenza. Per questo l’intenzione, nel board pre-Natalizio, era quello di portare il costo del denaro al 23%, affossando ancora di più i consumi di quanto non lo siano già.Venerdì scorso Nabiullina era pronta a un nuovo colpo di gas, spiegando come “la nostra politica è volta a prevenire scenari estremi, il che significa che non possiamo permettere che l’economia si surriscaldi ulteriormente: è necessario assicurarsi che il surriscaldamento si plachi.