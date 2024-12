Terzotemponapoli.com - Romondini: “Scudetto? I punti di forza e debolezza di Napoli, Inter e Atalanta”

L’ex calciatore Fabriziovenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, per analizzare i temi più caldi del calcio italiano. Tra itrattati, il futuro di Paulo Dybala alla Roma, la sfida tra Zirkzee e Vlahovic per la Juventus di Thiago Motta, e una panoramica sulle possibilità didi vincere lo.Dybala e la Roma: un percorso agli sgoccioli?ha espresso opinioni critiche sul momento del campione argentino, nonostante la sua buona prestazione contro il Parma: “Era una partita da vincere, ma chi ama il calcio si aspetta di più da Dybala nelle sfide che contano. In questo campionato, purtroppo, non è stato così incisivo come dovrebbe essere un campione. Per me il suo percorso è finito”.Un giudizio severo che sottolinea la necessità per la Roma di ritrovare un leader capace di trascinare la squadra nei momenti cruciali.