Riaperto il monastero di San Lorenzo

Dopo l’inaugurazione del nuovo ospedale dei Sibillini ‘Beato Antonio’, la comunità di Amandola si riappropria di un secondo edificio. Sabato scorso nel primo pomeriggio è statoildi San, un complesso architettonico di pregio sito all’interno del centro storico di Amandola che conta fra chiesa, chiostro e gli altri spazi, oltre 1.500 metri quadrati di superficie. Ilera stato dichiarato inagibile subito dopo le prima scossa sismica di agosto 2016, i segni del terremoto erano evidenti sulla facciata, sul tetto della struttura e sul campanile parzialmente crollato, ora è stato riportato al sua antico splendore. Alla cerimonia di apertura hanno presenziato Monsignor Rocco Pennacchio, arcivescovo di Fermo, che ha impartito la solenne benedizione, il Commissario per la ricostruzione Guido Castelli, il sindaco di Amandola Adolfo Marinangeli, don Amancio parroco del paese e le suore che dopo anni, in cui sono stata ospitate in una struttura in località Marnacchia, sono tornano con estrema felicità in quella che rappresenta la loro ‘casa’.