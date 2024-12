Ilrestodelcarlino.it - Protezione civile, una donazione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nel corso del pomeriggio di sabato 21 dicembre, trascorso come ormai da tradizione in piazza Dante a Russi con la manifestazione ’Zoc ad nadel’, organizzato dal Nucleo Volontari dellalocale con lotteria, panini e vin brulè per stare in compagnia e scambiarsi gli auguri, il presidente Fabrizio Tontini ha annunciato che quest’anno non si è tenuta la cena sociale di tutti i volontari della locale sezione, per fare unadi 1500 euro a favore dell’ospedale di comunità che sta sorgendo presso il primo piano della Casa della Salute di Russi. Laservirà per acquisti di arredamenti e strutture sanitarie. (Foto Gianni Zampaglione).