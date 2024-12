Oroscopo Gennaio | Scorpione

Leggi su .com

Life&People.it 23 ottobre – 22 novembre, Che cielo affollato da Pianeti amici! C'è l'imbarazzo della scelta. Tutte e tre le decadi iniziano l'anno con ritrovato entusiasmo. Siete tra i segni favoriti di quest'anno, non limitatevi a guardare da lontano i vostri sogni, potete realizzarli tutti e toccarli con mano. Saturno e Nettuno sono sempre in trigono, Marte torna positivo e concretizza i buoni propositi della terza decade. Per la prima e la seconda decade, invece, Venere vi sta chiamando, preparatevi a rispondere solo di sì!