Rompipallone.it - Onana scaricato dallo United: spedito in Serie A subito

Leggi su Rompipallone.it

Ruben Amorim ha scelto di separarsi dal suo portiere, Andrènon convince più il Manchester.Il percorso di rivoluzione che è cominciato con losotto la gestione Amorim vede diversi cambiamenti e non c’è solo Zirkzee tra le idee dellaA, secondo quanto svelano dall’estero.Le occasioni arrivanoche sarà pronto alla svendita dei suoi titolarissimi, con la volontà di andare verso altri obiettivi per il futuro. Lo stesso, preso dall’Inter, potrebbe infatti esserediventando occasione di calciomercato per chi, ad altissimi livelli tra le top in Italia, potrebbe riportarlo ai livelli che si sono visti in nerazzurro.A, occasione: Amorim pronto a rispedirein ItaliaIn Italia c’è un club, ai vertici, che ha bisogno di una rivoluzione tra i pali e la stessa potrebbe partire attraverso il calciomercato in uscita dal Manchester