Quotidiano.net - Natale: spesa media di 126 euro per famiglia tra cena della Vigilia e pranzo

Per lae ildisi spenderanno, a casa o al ristorante, unadi 126, per un totale di circa 3,5 miliardi didi cui 500 milioni per il ristorante. È quanto emerge dal consueto sondaggio sui consumi alimentari delFiesa Confesercenti-Ipsos. Secondo il sondaggio il 59% delle famiglie inviterà ospiti per ladel 24 e il 58% per ildi, più di otto italiani su dieci trascorreranno le festività a casa propria o di parenti, l'83% per lae l'81% per ildi. C'è anche, però, un 8% che festeggerà a casa di amici, in entrambe le occasioni. Si calcola che saranno oltre 4,5 milioni le presenze al ristorante: 1,9 milioni per la sera, cui si aggiungono altri 2,6 milioni circa in occasione deldel 25 dicembre, per unacomplessiva intorno ai 500 milioni di