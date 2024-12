Ilprimatonazionale.it - Mulan (non) è un’icona del femminismo?

Roma, 24 dic – È andato in onda nella serata di ieri sulle reti Rai – in prima visione assoluta – il film, remake (datato 2020) dell’omonima pellicola d’animazione Disney uscita nel 1998: fin d’allora abbiamo conosciuto l’eroina sinica con il “filtro” femminista. Ma è proprio così?Una leggenda cineseTrasposizione cinematografica di un’antica leggenda cinese, la storia narra di, primogenita della famiglia Hua. Il padre, nonostante le rimostranze della moglie – preoccupata per un possibile disonore futuro – la introduce ai primi rudimenti del combattimento. La routine del villaggio è però interrotta da intercorse esigenze militari: le feroci tribù nomadi settentrionali, con il loro avanzare, minacciano l’integrità dell’Impero. Così ad ogni nucleo familiare viene imposto di contribuire alla causa inviando un uomo nelle fila dell’ esercito.