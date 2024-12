Mistermovie.it - Mister Movie | Data Uscita Elf 2 Un elfo di nome Buddy, uscirà davvero?

“Elf”, il classico natalizio del 2003 diretto da Jon Favreau con protagonista Will Ferrell, ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Nonostante il successo straordinario, un sequel non ha mai visto la luce. Ma quali sono le ragioni dietro questa decisione?Il Successo di “Elf” e i Primi Tentativi di SequelCon un incasso globale di 230 milioni di dollari e un budget di soli 33 milioni, “Elf” si è affermato come uno dei film di Natale più amati. Poco dopo l’, lo studio New Line Cinema ha preso in considerazione l’idea di un seguito, intitolato provvisoriamente Elf 2:Saves Christmas. Tuttavia, il progetto è stato cancellato già nelle fasi iniziali di sviluppo.Nel 2013, Will Ferrell ha espresso chiaramente il suo disinteresse per un sequel. L’attore ha scherzato sul fatto che sarebbe stato “patetico” rivederlo nelle calzamaglie degli elfi, sottolineando che non era incline a sviluppare un seguito per un film a cui teneva molto senza una storia solida.