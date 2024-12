Martina Voce come sta la 21enne accoltellata dall’ex compagno a Oslo Lo zio | Si è salvata per un miracolo

Leggi su Open.online

Lotta per la vita in ospedale, la ragazza italiana scampata a un tentato femminicidio avenerdì scorso. Dopo le decine di coltellate inflittelefidanzato 20enne Mohit Kumar, la studentessaè stata sottoposta a numerosi interventi chirurgici per ricostruire parte del viso, la carotide e la giugulare, recise da una pugnalata diretta alla guancia che l’ha sfregiata dall’orecchio al collo. I medici hanno lavorato anche per sulla mano destra dalla qualeha quasi perso un pollice nel tentativo di difendersi. Attualmente la giovane rimane in coma farmacologico.L’aggressione aL’aggressione è avvenuta venerdì scorso, quando Mohit Kumar, 20enne informatico di origine indiana ed ex fidanzato della giovane, ha fatto irruzione nel negozio dovelavorava e l’ha colpita con decine di coltellate.