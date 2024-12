Ilrestodelcarlino.it - L’Under 18 cade a Torino ma resta in vetta con la Roma

18 perde a(4-2) contro i granata che si avvicinano così a un punto. I bianconerino in(con una gara in meno) in coabitazione però con la. Ecco i risultati del settore giovanile nel weekend. Under 18-Cesena 4-2. Cesena: Fontana, Antoniacci (28’pt Gabriele), Ridolfi (41’st Teleku), Zamagni, Bertaccini (41’st Comandini), Greco (41’st Baietta), Lantignotti (11’st Okolo), Amadori, Galvagno (41’st Shehi), Berti (1’st Gori), Biguzzi. All: Lantignotti. Reti: 13’pt Berti (C), 19’pt Conte (T), 14’st Cacciamani (T), 19’st Okolo (C), 31’st Conte (T), 45’st Merlo (T). La classifica: Cesena 34*,34,33, Inter 28, Genoa 25, Lazio 25, Empoli 23, Parma 22, Sassuolo 21, Bologna 19*, Atalanta 19, Lecce 18, Monza 17, Fiorentina 17, Hellas Verona 15, Cagliari 15, Milan 12, Sampdoria 10.