L’inesistente Sentenza della Corte Costituzionale contro l’obbligo vaccinale

Leggi su Open.online

Circola un presunto testo di una, la 308 del 1990, sfruttato dagli ambienti No Vax e critici dei vaccini per sostenere l’incostituzionalità del. Ci eravamo già occupati di questa narrazione nel 2021, dimostrando che lacitata non riportava in alcun modo i contenuti condivisi dagli ambientidisinformazione sui vaccini.Per chi ha frettaLa falsa narrazione circola almeno dal 2021.Lacitata non riporta in alcun modo il testo riportato nei post social.AnalisiIl testo attribuito allaè il seguente:Non è permesso il sacrificiosalute individuale a vantaggio di quella collettiva. Ciò significa che è sempre fatto salvo il diritto individuale alla salute, anche di fronte al generico interesse collettivoIl testo circolava nel 2021La narrazione non è nuova.