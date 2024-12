Ilgiorno.it - Il medico di base va in pensione. Una nuova dottoressa al suo posto

Leggi su Ilgiorno.it

Dal 2 gennaio laFrancesca Rossi prenderà ildi Tiziano Tosi comediper Cervignano, assumendo in carico (in automatico, salva libera differente scelta) tutti i suoi pazienti. "Hanno lavorato al risultato il Comune e Santo Alibrando, titolare della farmacia di Cervignano d’Adda, che ha suggerito un contatto con la direzione dell’Asst di Lodi. Questa collaborazione ha consentito di garantire continuità al servizio, fondamentale per i cittadini" dice il sindaco Emilio Grilli. "Colgo l’occasione – aggiunge – per ringraziare ilTiziano Tosi, per il lavoro svolto, con dedizione e professionalità, al servizio della nostra comunità fino alla. Vorrei inoltre esprimere un ringraziamento speciale ai medici Eugenio Fiocchi e Agostino Carioni, che con il loro contributo continuano a sostenere la salute e il benessere del paese.