Isaechia.it - Grande Fratello, gli inquilini svelano a chi consegnerebbero un “regalo dispettoso” per Natale: ecco il concorrente più bersagliato (e potevamo aspettarcelo!)

Leggi su Isaechia.it

Mancano poche ore ale mentre molti si apprestano a trascorrere queste festività in compagnia di amici e parenti, gli attuali concorrenti delsi ritroveranno a trascorrere le feste all’interno della Casa, circondati da presenze più o meno gradite, ovvero quelle dei loro co.Come accennato ieri sera da Alfonso Signorini, nel corso della diciannovesima puntata del reality (clicca QUI per leggere il resoconto), i gieffini sono stati i protagonisti della copertina del nuovo numero di Chi, ma non solo perché i concorrenti del reality si sono lasciati andare ai loro ricordi delle feste, raccontando qual è stato ilche ricordano con maggiore affetto, con quali degli attuali concorrenti trascorrerebbero ile quale “pacchetto nero” metterebbero sotto l’albero per inpoco gradito.