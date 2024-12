Lanazione.it - Fezzanese chiude l’anno in coda

Simale per lail girone d’andata ed il 2024. Infatti la compagine del presidente Arnaldo Stradini perde 4-2 sul campo del Ghiviborgo nella diciassettesima ed ultima giornata d’andata del girone E di serie D. I fezzanoti restano pertanto all’ultimo posto in classifica e vedono peggiorare la loro situazione vedendo aumentare il loro divario dalle altre contendenti alla salvezza. Comunque la prestazione dei verdi, contro un avversario molto forte che attualmente occupa il quinto posto in graduatoria, è stata positiva ed avrebbe potuto concludersi in modo diverso se alcuni episodi decisivi non avessero girato negativamente. A tal proposito il nuovo allenatore Andrea Gatti, che in settimana prendeva il posto del mister uscente Alberto Ruvo, all’esordio in maglia verde ha spiegato.