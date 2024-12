Movieplayer.it - Fantaghirò torna in TV anche a Natale 2024, ancora in orari stranissimi: ecco la programmazione

Leggi su Movieplayer.it

per le vacanze diMediaset riporta in TV la saga completa dilacompleta con canali e. Mediaset ha rinnovato tutta la sua consueta offerta natalizia, enon fa eccezione. La saga con protagonista Alessandra Martinesdurante le vacanze diseuna volta si è scelto di mandarla in onda inimproponibili: a notte inoltrata e poi in replica la mattina presto. LadiLe cinque miniserie fantasy che compongono il ciclo diverranno così mandate in onda:(la prima serie del 1991): prima parte su Canale 5 alle 3:30 del 23 dicembre, seconda parte alle 3:10 del 24 dicembre2: su Canale .