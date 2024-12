Inter-news.it - Fabregas: «Inzaghi? Dai migliori posso solo imparare. Grandi idee»

Leggi su Inter-news.it

In conferenza stampa Cescha parlato di Simone, elogiando il tecnico dell’Inter. Lo spagnolo, infatti, ha voluto rimarcare ancora una volta la grandezza didell’allenatore nerazzurro. La Beneamata ha vinto grazie a due gol segnati nel secondo tempo: uno di Carlos Augusto e l’altro di Marcus Thuram.CONFERENZA STAMPAPOST INTER-COMOCONFERENZA– In sala stampa,ha raggiunto i colleghi commentando la sconfitta del suo Como contro l’Inter:Che ne pensa dell’atteggiamento del suo Como?Non abbiamo paura di nessuno e abbiamo giocato con coraggio. Ho studiato l’Inter, l’ho guardata diverse volte. In Champions League hanno dimostrato di essere superiori nelle partite giocate in casa, oggi li abbiamo costretti a sbloccare la partita su un calcio piazzato.