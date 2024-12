Tvplay.it - F1, che disastro! Tutto da rifare nel 2025

Leggi su Tvplay.it

La scuderia britannica rischia una forte penalizzazione in vista del prossimo anno, occhio al budget cap e alle infrazioni del 2024.La stagione 2024 di Formula 1 si è chiusa con la vittoria del titolo mondiale da parte di Max Verstappen e con il trionfo di McLaren nella classifica costruttori. Una stagione entusiasmante, piena di colpi di scena e di battaglie. Mai come quest’anno le due classifiche sono apparse piuttosto incerte fino alla fine, con della costruttori che si è decisa addirittura all’ultimo weekend di gara ad Abu Dhabi.F1, chedanel(LaPresse) tvplay.itSe da un lato, però, quello che accade in vetta alla classifica è sotto gli occhi di tutti, dall’altro ciò che succede nelle retrovie passa sempre in secondo piano e, talvolta, viene dimenticato da tutti.