Conte blinda Juan Jesus ecco chi sarà ceduto a gennaio

chi">Gli azzurri preparano diversi movimenti per la sessione invernale.vuole elementi pronti subito: la situazione reparto per reparto.Il Napoli si prepara a unintenso sul mercato. Dopo i numerosi cambi estivi e il passaggio al nuovo modulo di Antonio, il club azzurro punta a inserire elementi immediatamente utili che possano diventare punti fermi del progetto tecnico.Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la priorità resta un difensore centrale, da acquistare possibilmente nei primi giorni di. Per fare spazio al nuovo arrivo, inizialmente sembrava in partenza, in scadenza a giugno. Lo scenario è però cambiato: il brasiliano sta sostituendo l’infortunato Buongiorno (chehato) e così il principale indiziato alla partenza è diventato Rafa Marin, che chiede più spazio.