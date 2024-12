Ilgiorno.it - "Ci aiuterà a colmare l’enorme divario sociale con gli altri Comuni"

Rozzano è una realtà particolare dell’area metropolitana milanese e unica nel panorama italiano, in quanto ospita sul suo territorio circa 6mila alloggi popolari, presso cui risiede la metà della popolazione del Comune – commenta la vicesindaca Maria Laura Guido –. Naturalmente, questa nostra unicità porta con sé anche una componentelegata ai bisogni di una parte di popolazione che versa in condizioni di particolare fragilità economica. Il compianto sindaco Ferretti ha chiesto più volte lo status di Comune speciale e il mese scorso io ho nuovamente ribadito questa necessità. Il riconoscimento economico stabilito dal Governo ci consentirà diesistente tra Rozzano e le altre realtà locali lombarde, in una prospettiva d’integrazione delle politiche per il welfare.