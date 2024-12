Ilgiorno.it - Babbo Natale in volo dalla Lapponia potrà atterrare a Solbiate con Cagno: parola di sindaco

(Como), 24 dicembre 2024 – Un'ordinanza per consentire adinel Comune e depositare i suoi regali nella notte tra il 24 e il 25 dicembre. A firmare l'inconsueto atto amministrativo è stato Federico Broggi, ildicon, nel Comasco, che sul sito ufficiale del Comune ha pubblicato l'ordinanza che ha per oggetto 'Disposizioni urgenti per le festività natalizie 2024'. Il, nell'ordinanza n. 2512 del 23 dicembre, prima fa riferimento a leggi e decreti "per il soggiorno degli stranieri e il diritto d'asilo" e agli "accordi di Schengen", quindi ricorda la legge "per la protezione della selvaggina e più in particolare delle otto renne di". “Autorizzazione concessa" Considerate "le legittime aspettative dei ragazzi e delle ragazze dicondi un felice" e considerato che "non c'è niente di più bello di veder e il sorriso dei bimbi la mattina del 25 dicembre quando scoprono i regali sotto l'albero illuminato e che questa ordinanza può far sorridere i più grandi, ilautorizzaa sorvolare enel Comune diconper depositare i suoi regali".