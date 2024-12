Ilrestodelcarlino.it - A Capodanno "La notte vola" tra fuochi d’artificio e dj set

A Recanati le festività natalizie proseguono con un brindisi che ha coinvolto i dipendenti comunali e le loro famiglie. L’evento, svoltosi nella sala consiliare del municipio, è stato un momento di convivialità e ringraziamento per il lavoro svolto durante l’anno. Il sindaco Emanuele Pepa e gli amministratori hanno sottolineato l’importanza del lavoro di squadra, augurando a tutti buone feste. L’incontro, arricchito dalla performance del violinista Marco Santini, è stato interamente finanziato grazie alle indennità degli assessori a sottolineare il valore simbolico dell’iniziativa. In vista della conclusione dell’anno, l’attenzione è ora rivolta alla festa di San Silvestro che promette di chiudere in bellezza il 2024. La serata, dal titolo "La(Buon anno Recanati)", prevede musica dal vivo in piazza Giacomo Leopardi dove è stato allestito un palco per le esibizioni di artisti locali e ospiti speciali.