WWE: Il WWE Vault svela il design dimenticato del titolo ECW del 2007

Il canale YouTube WWEsta facendo un salto nel passato per celebrare l’eredità della ECW,ndo uninedito per il WWE ECW Championship, che si diceva dovesse debuttare tra ile il 2008. Durante quel periodo, CM Punk deteneva il WWE ECW Championship, ma il misterioso nuovonon arrivò mai in televisione. Il regno di Punk terminò a gennaio 2008, quando perse ilcontro Chavo Guerrero Jr. Unrivisitato delECW apparve infine a luglio 2008, ma ora i fan possono dare uno sguardo a ciò che avrebbe potuto essere.What do you guys think of the ECW belt that was never used? pic.twitter.com/50BKjRiAna— Ringside News: WWE & AEW Wrestling News (@ringsidenews) December 23, 2024 La rinascita della WWE ECW durò fino a febbraio 2010, quando il brand fu ufficialmente chiuso.