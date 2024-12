Quifinanza.it - Un altro taglio dei tassi USA? Occorrerà attendere metà 2025

Ilsi aprirà con una Fed più prudente, che farà tirare il collo ai mercati, spostando il primodeialmeno sino aanno, dopo quello di 25 punti operato nell’ultima riunione del 2024. Nessuna gennaio, quindi, e neanche a marzo e maggio (in aprile non è prevista alcuna riunione). E’ quanto prevedono gli analisti di UBS, in base alle indicazioni arrivate dall’ultima conferenza stampa di Powell e dei più recenti dati macroeconomici.Primodela giugnoGli economisti di UBS si aspettano che la Federal Reserve effettui il prossimodeidi interesse di 25 punti base a giugno, seguito da una settembre. L’anno prossimo sono attesi al massimo due tagli.La Fed ha tagliato idi interesse di 25 punti base durante l’ultima riunione del FOMC di questo mese, allineandosi alle aspettative del mercato.