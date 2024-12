Ilgiorno.it - Scontro frontale nel Milanese. Muore dominicano di 49 anni

LINAROLO (Pavia)Sono tutte pavesi le quattro persone rimaste coinvolte nel tragico incidente accaduto sabato sera appena al di là del confine provinciale con il, a Casarile. Unoin cui ha perso la vita Javier Toledo Garcia, 49, di origini dominicane, residente nella frazione San Leonardo di Linarolo come la connazionale 53enne che viaggiava insieme a lui sulla Punto che si è schiantata contro una Mercedes con a bordo una coppia residente a Pavia, 73enne la moglie e 75enne il marito. Nel violento impattotra le due auto, sulla ex Statale 35 dei Giovi, i due dominicani sulla Punto che viaggiava in direzione di Pavia hanno avuto la peggio. I soccorsi sono scattati poco prima delle 19 di sabato in codice rosso per la riferita gravità della situazione, che è stata purtroppo confermata all’arrivo sul posto non solo dei sanitari di Areu con più mezzi ma anche dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano di via Messina.