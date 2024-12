Universalmovies.it - Premio Franco Solinas | Lanciato il bando del Concorso 2025

E’ partito il conto alla rovescia che porterà all’edizionedelinternazionale per progetti di film lungometraggio per il cinema e le piattaforme multimediali.Nei giorni scorsi, infatti, è statoildidella famosa kermesse, la cui deadline è stata fissata al 27 gennaio. Quest’anno ilmetterà in palio i seguenti riconoscimenti:Miglior Soggetto 2.000 euroMiglior Sceneggiatura 9.000 euroBorsa di studio CLAUDIA SBARIGIA 1.000 euro (dedicata a premiare il talento nel raccontare i personaggi e l’universo femminile)Ilinvita sceneggiatori professionisti, o sceneggiatori emergenti che abbiano già acquisito e sviluppato la padronanza delle tecniche di sceneggiatura, a sfruttare le opportunità creative della tecnologia digitale per sperimentare nuove forme di racconto cinematografico e strutturare progetti innovativi per la costruzione di film di lungometraggio pensati per la sala cinematografica e fruibili anche sulle piattaforme multimediali.