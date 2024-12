Scuolalink.it - NASpI: Dichiarazione del Reddito Presunto, scadenza al 31 gennaio 2025

Entro il 31, i percettori dell’indennità di disoccupazionesono tenuti a dichiarare ilper l’anno. Questa procedura è fondamentale per garantire la corretta gestione delle prestazioni da parte dell’INPS, come indicato nel messaggio n. 4353 del 18 dicembre 2024. La mancata presentazione dellapotrebbe comportare la sospensione o l’interruzione dei pagamenti, quindi è essenziale che i beneficiari rispettino i termini indicati. Come presentare ladelPer adempiere a questo obbligo, i beneficiari devono compilare e inviare il modello-COM, disponibile nella scheda servizio dedicata, intitolata “: indennità mensile di disoccupazione”, presente sul sito ufficiale dell’INPS. In alternativa, è possibile avvalersi del supporto dei patronati, che offrono assistenza gratuita nella compilazione e nell’invio del modello.