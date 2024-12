Sport.quotidiano.net - Monza, esonerato Nesta: Galliani punta su Bocchetti per la panchina biancorossa

, 23 dicembre 2024 – IlhaAlessandro. Al suo posto, pronto Salvatore, ex Hellas Verona. La nota della società biancossa: "ACcomunica di aver sollevato Alessandrodall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per quanto fatto finora e gli augura il meglio per il futuro". Dopo il ko di ieri con la Juventus ilè ultimo in solitaria in classifica. Dopo ore di riflessione in casal'ad Adrianoha preso una decisione amara, per lui che non ama i cambi i corsa. Per la sostituzione, c'è Salvatorein pole position. Classe 1986, ha sempre allenato il Verona nel recente passato, dall'Under 18 alla Primavera, passando per il ruolo di vice e infine guida della prima squadra. Erano circolati anche i nomi di Andrea Pirlo e Fabio Cannavaro, ma èil favorito.