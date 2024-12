Liberoquotidiano.it - Mo: Nyt, 'saccheggi organizzati gettano ancor di più Gaza nel caos'

Washington, 23 dic. (Adnkronos) - Ciò che è iniziato come tentativi su piccola scala di sequestrare aiuti all'inizio dell'anno, spesso da parte di abitanti affamati di, è ora diventato "o sistematico, tattico, armato, da parte di organizzazioni criminali". Lo scrive il New York Times, citando Georgios Petropoulos, un alto funzionario dell'Onu di stanza nella città meridionale di Rafah. L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, Unrwa, ha dichiarato questo mese che non avrebbe più distribuito aiuti attraverso Kerem Shalom, il principale valico di frontiera tra Israele e la striscia dimeridionale, a causa della mancanza di ordine pubblico.Da allora centinaia di camion carichi di aiuti umanitari si stanno accumulando al valico, anche perché i gruppi umanitari temono di essereati, scrive il giornale americano in un reportage con oltre 20 interviste a funzionari israeliani e delle Nazioni Unite, operatori umanitari, residenti die imprenditori palestinesi.