Ilrestodelcarlino.it - Marco Catalano rassegna le dimissioni:: "Serve una scossa, il club è in buone mani"

Post gara caldo in casa Fermana. In sala stampa arriva solo il direttore amministrativoper annunciare ufficialmente le sue. "Ho cominciato questo percorso con la Fermana l’anno scorso con una situazione economica molto difficile, per amore della città e della squadra di Fermo. Per questo amore do ledalla Fermana calcio, impegno che avevo preso dalla settimana scorsa.unae sono convinto che questa debba arrivare dalla società. So che potevo fare di più e so che ho fatto errori. Sono sereno perchè con gli arrivi di ieri di Samuele Isidori che da tempo da il suo contributo, Roberto Ferroni e Stefano Faggio, una delle poche persone che in queste mesi molto complicati ci ha dato una mano senza alcun interesse, la Fermana può guardare avanti. Grazie a loro, grazie alla famiglia Simoni, ai tifosi che hanno sempre sostenuto la squadra capendo le difficoltà.