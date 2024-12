Thesocialpost.it - Maltempo in Calabria: mezzi spazzaneve in azione e disagi sulle strade

sgombraneve e spargisale lavorano senza sosta per assicurare la percorribilità e la sicurezza lungo ledella provincia di Cosenza e sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo”.Leggi anche: Mareggiata a Scilla, le onde arrivano al primo piano dei palazziL’ondata diha colpito le zone montuose della provincia di Cosenza. Anas ha mobilitato 30, trae spargisale, per intervenireprincipali statali. I tratti più interessati sono la statale 107 Silana Crotonese, la 660 di Acri, la 108 Bis Silana di Cariati, la 179 del Lago Ampollino, la 19 delle Calabrie e la Nsa 572 di Monte Cucco e Monte Pecoraro, nel Vibonese. Sull’A2, i lavori si concentrano tra Frascineto, Campotenese, Laino e Lagonegro, in provincia di Potenza.Condizioni meteo difficiliGrandinate intense e nevicate abbondanti hanno reso difficili le condizioni di guida.