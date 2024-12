Ilnapolista.it - Lewandowsi, due gol nelle ultime otto giornate. Per Xavi andava venduto (As)

Robert Lewandowski, uno degli attaccanti centrali più forti al mondo, non sembra in forma. Così, all’improvviso. Dopo un inizio stagionale veramente importante, come non se ne vedevano da tempo. Nonostante il suo impressionante bottino di 40 gol nell’anno solare 2024, il centravanti polacco del Barcellona sembra infatti aver perso la brillantezza che lo ha reso uno dei migliori goleador della storia. L’episodio più emblematico è arrivato durante la sfida contro l’Atlético Madrid: al minuto 75, con il punteggio in bilico sull’1-1, Lewandowski non è riuscito a concretizzare un’ottima occasione servitagli da Ferran Torres, inciampando e mancando il pallone. As parla di questo errore come “non casuale”.Lewandowski e il suo calo sospetto (As)Di seguito quanto riportato dal noto quotidiano spagnolo:“La questione non è nuova.