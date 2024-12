Bergamonews.it - “Legion d’onore” della Francia al bergamasco Jean-Marc Todeschini

Leggi su Bergamonews.it

Il 18 dicembre resterà – con tante altre che brillano nella sua lunga militanza e carriera politica – una data memorabile per, senatoreRepubblica die ministro per 3 anni, scelto e voluto dal Presidente François Hollande. Ed è stato ancora lo stesso Hollande a rendere ulteriormente storica la brillante carriera di: a Talange, la sera del 18, in una folta cornice di autorità e popolo, gli ha conferito a Talange, la sua città, l’onorificenza più alta, la “”, riservata ai politici che si sono distinti e hanno servito al meglio il Paese.è uncon origini nella Valle Imagna, precisamente a Valsecca, già Comune autonomo e ora aggregato a S. Omobono Terme. È un uomo che è salito ai vertici dello Stato, partendo dal punto più umile, lui, nato da una famiglia di operai, in una casa dove per capirsi si parlava quasi solo il dialetto valdimagnino.