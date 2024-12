Lanazione.it - L’angoscia del papà: "Grazie ai colleghi-eroi. Lui? Mai un segnale"

Leggi su Lanazione.it

"Non aveva mai dato segni di squilibrio", dice Carlo Voce, il padre di Martina, parlando del fidanzato di sua figlia. La famiglia ha preso il primo aereo per la Norvegia non appena è stata messa al corrente, nella serata di venerdì, di quello che era successo in uno dei sette negozi di Oslo di ’Smak av Italia’, catena di gastronomia di alta qualità dove la giovane studentessa fiorentina lavorava per mantenersi gli studi in informatica. "Mia figlia è ancora a rischio della vita, però molto minimo, per fortuna – dice ancora Voce, professione avvocato come il fratello Antonio che lo accompagna –. Siamo in un ospedale molto ben attrezzato, è il migliore della Norvegia. L’hanno già operata due volte, è sotto controllo. E’ in terapia intensiva, è intubata, dovrà affrontare molte altre operazioni ma si sta sperando che ce la faccia".