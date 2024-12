Secoloditalia.it - La Zes funziona, orgoglio Meloni: con noi il Sud è locomotiva d’Italia senza assistenzialismi

«In poche parole, è con questo governo che il Sud è diventato la. Con questo governo è tornato l’al Sud, che non chiede assistenzialismo e sussidi, ma solo di essere messo nelle condizioni di competere ad armi pari con il resto. Se il Sud cresce è un vantaggio per tutta la Nazione, e non lo fa a scapito delle altre regioni italiane». Le parole con cui la premier Giorgia, in un passaggio del suo intervento alla cabina di regia della Zona economica speciale (ZES) unica del Mezzogiorno che si è svolta a Palazzo Chigi ha illustrato prospettive e traguardi del lavoro del governo sul punto.Sud,: «È diventato la, compete a armi pari con altre regioni»Aggiungendo inoltre: «È fondamentale stimolarlo e sostenerlo, con investimenti, interventi mirati, e con una spinta infrastrutturale che riduca finalmente il divario con il resto, perchéinfrastrutture adeguate nessun rilancio è possibile.