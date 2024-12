Panorama.it - La valle dei Presepi

Nei verdi boschi delle colline toscane, tra Volterra, in provincia di Pisa, e Gambassi Terme, comune della Città metropolitana di Firenze, dove ricade amministrativamente, aggrappato a 600 metri d’altezza, si trova il santuario della Nostra signora di Fatima di Montignoso. Qui si trova un presepe monumentale permanente, con decine e decine di statue alte come persone, così come sono a dimensione reale una lunga teoria di pecore, cani, cammelli, colombe, tutti perfettamente integrati nel più tradizionale paesaggio natalizio.«Si tratta di un lavoro artistico/religioso impressionante che è portato avanti da una comunità di fedeli attiva in maniera stabile da 1990 con i Servi del cuore immacolato di Maria: il santuario, protetto da una cinta muraria, ha per fulcro l’antica chiesa di San Frediano, eretta nel XII secolo, e costituisce un punto d’incontro sia di fedeli, come la Famiglia del cuore immacolato di Maria, sia di religiosi, come la Comunità delle Suore serve del cuore immacolato di Maria.