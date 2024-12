Gamerbrain.net - Indiana Jones e l’Antico Cerchio: Guida per Sbloccare il Baule Numerico Egizio

Esplorare i misteri disignifica immergersi in avventure ricche di enigmi e tesori nascosti. Tra i segreti più curiosi si trova il, un enigma intrigante celato tra le sabbie di Giza. Questonon è essenziale per la trama principale, ma rappresenta una sfida perfetta per i cacciatori di tesori più attenti. Ecco come trovarlo e decifrarne il codice!Dove si Trova il?Ilè situato presso il sito di scavo di Khentkawes, nella regione di Giza. Si trova in una baracca di legno ai margini dell’area, apparentemente fuori mano. Per raggiungere il, segui questi passi:Usa il viaggio rapido: Se hai già scoperto il sito di Khentkawes, teletrasportati direttamente lì.Identifica la baracca: Una volta arrivato, cerca una piccola struttura in legno sulla sinistra del sito di scavo.