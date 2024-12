Bergamonews.it - Il profumo del Natale e il nostro olfatto

Osservando un presepio in casa di amici mi sono chiesto se davanti a questo bambinello potessimo immaginare l’odore. In fondo il Dio che si fa uomo nasce in una mangiatoia, in una stalla. Ora, l’odore di una stalla è forte perché impregnato di escrementi. Forse lo scandalo sta qui. Nel sentire l’odore di questa provocazione.Chissà che odore hanno gli immigrati su un barcone in cerca di speranza, quella rappresentata da questa parte del mondo dove siamo noi, dove noi viviamo. Noi, Bergamo, prima provincia in Italia per qualità della vita. Un riconoscimento che è un vanto ma che è anche un monito.Chissà che odore abbiamo?Ne “Il nome il naso”, il racconto che apre l’ultimo libro di Italo Calvino “Sotto il sole giaguaro”, lo scrittore parte da una considerazione dell’io narrante: l’uomo del futuro sarà senza naso.