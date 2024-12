Ilgiorno.it - Il presepe dimenticato. I volontari salvano le feste

Leggi su Ilgiorno.it

In tanti se lo erano chiesti nelle scorse settimane. Va bene, l’albero, imponente e colorato. Ok, le proiezioni scenografiche sulla basilica e l’intera piazza. Bene anche le luminarie lungo la via dello shopping e nel centro storico. "Ma il, che fine ha fatto?". Una domanda che si stava per trasformare anche in polemica, nei giorni scorsi, a Desio. "Possibile che quest’anno non si faccia il tradizionalenella piazza principale della città? Perché?". Un interrogativo che si è posto anche la Pro Loco cittadina, che ha deciso di andare a fondo nella questione, per cercare di risolverla. Salvando una vera e propria certezza delle festività desiane, cioè la Natività, formato maxi, allestita all’ombra del monumento dedicato a Pio XI. È la stessa associazione cittadina ad annunciare a tutti di aver colmato la mancanza: "Anche quest’anno Desio ha il tradizionale– spiega la Pro Loco –.