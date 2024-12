Quotidiano.net - Il massacro dei soldati nordcoreani in Ucraina, “carne da cannone” di Putin. Le madri non possono neppure piangerli

Kiev, 23 dicembre 2024 – Male armati, poco addestrati, mandati a morire perché il presidente russofa sempre più fatica a reclutare a casa sua e a costi sempre più alti. E così ivengono spediti in prima linea e a diventare quello che in Russia chiamano “da”. Stando a quanto ha dichiarato il Pentagono, vengono usati in ruoli di fanteria. Posizioni che sono più esposte al confronto diretto e dove, in una guerra come quella in, giocata molto sul terreno, stanno morendo la maggior parte dei. epa07526640 Russian President Vladimir(R) and North Korean leader Kim Jong Un shakes hands meeting prior their talks at Far East Federal University on Russky Island in Vladivostok , Russia, 25 April 2019. EPA/SERGEI ILNITSKY / POOL Difficile dire quanto queste truppe possano essere decisive sul campo di battaglia.