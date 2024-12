Inter-news.it - Il Como di Fabregas cerca il controllo della manovra

Leggi su Inter-news.it

Ildiha stupito per il suo impianto di gioco votato al possesso. La squadra non butta il pallone, ma tende a subire occasioni e a non essere molto concreta sotto porta.TATTICA – Il modulo di riferimento dialè il 4-2-3-1, che in certi momenti può diventare un vero e proprio 4-4-2 con la presenza di due punte vere come terminali offensivi. L’idea di gioco del tecnico è molto precisa, e prevede il difendersi con la palla. La prima conseguenza è che la squadra è settima per possesso palla. Ilsviluppa ladal basso coinvolgendo portiere e difensori, creando una ragnatela di passaggi che punta a togliere il pallone dalla disponibilità avversaria. Nel reparto offensivo Fadera svolge il ruolo di esterno in senso classico, stando largo a sinistra e coprendo anche tutta la fascia in caso di necessità, mentre Nico Paz e Strefezza agiscono più da trequartisti,ndosi gli spazi in zona centrale e tagliando in area a sostegnopunta.