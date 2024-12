Isaechia.it - Grande Fratello, le anticipazioni della diciannovesima puntata: la mamma di Shaila pronta a tornare nella Casa

Ecco tutte lesulladel, in onda questa sera, in prima serata su Canale 5.Stasera, lunedì 23 dicembre, andrà in onda il diciannovesimo appuntamento con il, il reality show prodotto da Endemol Shine Italia e condotto da Alfonso Signorini.Cosa accadrà nel diciannovesimo appuntamento serale? Di seguito, leriportate nel comunicato stampa diffuso da Mediaset:Questa sera, in pieno spirito festivo, tante soprese per gli inquilini del loft di: Amanda Lecciso e Ilaria Galassi riceveranno la visita dei figli più piccoli Gaetano e Riccardo.LadiGatta èa varcare nuovamente la Porta Rossa e, con l’obiettivo di pacificare gli animi dopo la sua ultima visita, preparerà una pastiera per tutti.