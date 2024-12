Romadailynews.it - Giubileo: la Vela di Calatrava si illumina. Dopo 15 anni di abbandono viene riqualificata.

Ladi, una delle strutture architettoniche più iconiche e incompiute d’Italia, ha finalmente trovato una nuova vita grazie agli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione realizzati dall’Agenzia del Demanio.quattordicidi, l’area di Tor Vergata, che ospita questa monumentale opera progettata dall’architetto spagnolo Santiago, diventerà uno dei luoghi principali del2025. Una nuova arena con una capacità di 12.000 visitatori è in fase di realizzazione.Nella serata di ieri, sono state effettuate le prove tecniche per l’zione artistica della, un’installazione che simboleggia speranza e rigenerazione del territorio. La cerimonia ufficiale di accensione avverrà il 24 dicembre, in coincidenza con l’apertura della Porta Santa del