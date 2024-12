Bergamonews.it - Furti, danneggiamenti e aggressioni in 8 paesi: 20enne in carcere

I Carabinieri della Tenenza di Zingonia lo scorso 14 dicembre hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare innei confronti di undi origini nordafricane residente a Verdello, già recluso nella Casa Circondariale di Bergamo in seguito all’evasione dagli arresti domiciliari, ritenuto il presunto responsabile di diversi episodi criminosi avvenuti nei mesi scorsi.Il 7 aprile, il 13 maggio e il 1 giugno, il giovane si rendeva responsabile diconsumati e tentati nelle ore notturne all’interno del Palasport di Ciserano, dove aveva asportato vari beni e dispositivi elettronici, danneggiando le porte di accesso.Il 9 aprile in concorso con altro soggetto, era stato inseguito, fermato, identificato e denunciato per ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale, poiché a bordo di un’auto rubata percorreva ad alta velocità le strade di Boltiere e Osio Sotto.