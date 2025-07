NBA 2K26 annunciata la data di uscita le varie edizioni e le versioni PS4 ed Xbox One

NBA 2K26 sta per tornare, e l’attesa è finalmente terminata! Annunciato ufficialmente da 2K Games e Visual Concepts, il nuovo capitolo arriverà il 5 settembre 2025 su tutte le piattaforme, comprese PS4 e Xbox One. La saga cestistica più amata si prepara a regalare emozioni ancora più intense, con diverse edizioni disponibili per soddisfare ogni fan. Le prenotazioni sono già aperte: scopri tutte le novità e preparati a vivere un’altra stagione da campione!

NBA 2K26 è stato annunciato ufficialmente da 2K Games e Visual Concepts, con la data di uscita fissata per il 5 settembre 2025. Publisher e team di sviluppo hanno inoltre rivelato che il nuovo capitolo della celebre saga cestistica sarà disponibile su tutte le piattaforme attuali, comprese PS4 e Xbox One, confermando che anche le console old-gen continueranno a ricevere supporto. Le prenotazioni delle edizioni fisiche e digitali sono già aperte, inclusa la possibilità di ottenere contenuti bonus. Quest’anno la copertina del gioco vedrà protagonisti Shai Gilgeous-Alexander, simbolo della nuova generazione NBA, Angel Reese, emblema della crescita del basket femminile, e la leggenda Carmelo Anthony, in un anno speciale che lo vede anche nella Hall of Fame. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - NBA 2K26, annunciata la data di uscita, le varie edizioni e le versioni PS4 ed Xbox One

