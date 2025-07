elden ring nightreing guida la classifica usa di maggio 2025 i giochi microsoft dominano le vendite

Il mese di maggio 2025 si conclude con sorprendenti novità nel mercato videoludico statunitense. Elden Ring Nightreing, lo spin-off di FromSoftware, conquista il primo posto tra i giochi più venduti, mentre i titoli Microsoft dominano la scena con quattro posizioni nelle top ten. Un trend che sottolinea il consolidamento della loro presenza e la crescita della passione dei giocatori americani. A rivelarlo è l’analista Matt Piscatella di Circana, che su BlueSky ha ...

Il mese di maggio 2025 si chiude con un colpo di scena nel mercato videoludico statunitense: Elden Ring Nightreing, lo spin-off del celebre titolo FromSoftware, conquista il primo posto nella classifica dei giochi più venduti negli Stati Uniti. Segnaliamo inoltre un vero e proprio dominio dei giochi Microsoft, in grado di conquistare ben quattro posizioni su dieci. A rivelarlo è l’analista di mercato Matt Piscatella di Circana, che su BlueSky ha condiviso la top 20 dei titoli più venduti in formato fisico e digitale (escludendo contenuti aggiuntivi). Addentrandoci nello specifico, subito dietro Nightreign troviamo DOOM: The Dark Ages, il nuovo capitolo della storica saga FPS, che rafforza la presenza di Microsoft nella classifica. 🔗 Leggi su Game-experience.it