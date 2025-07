I videogiochi sono opere d’arte o prodotti? Shigeru Miyamoto ha un’idea ben precisa

I videogiochi, spesso al centro di dibattiti tra arte e intrattenimento, scuotono le nostre convinzioni sulla creatività. Per Shigeru Miyamoto, il genio dietro iconici titoli come Super Mario e Zelda, la risposta è semplice: i videogiochi sono prodotti di consumo, non opere d’arte. Questa prospettiva può sorprendere, soprattutto considerando l’impatto culturale e artistico che molti attribuiscono a questi strumenti di divertimento. Ma cosa spinge Miyamoto a vederli così?

"I videogiochi sono arte o prodotti di consumo?" È una domanda che alimenta discussioni accese da anni, ma per Shigeru Miyamoto – il leggendario autore di Super Mario, The Legend of Zelda e Donkey Kong – la risposta è sempre stata molto chiara. Secondo quanto raccontato dal suo collega storico Takaya Imamura, Miyamoto considera i videogiochi prodotti, non opere d'arte. Un punto di vista che può sorprendere, soprattutto da parte di chi ha rivoluzionato l'intrattenimento interattivo e creato personaggi amati da milioni di persone. Alla base di questa visione c'è il percorso accademico dello stesso Miyamoto, che ha studiato design industriale presso il Kanazawa College of Art.

